Silicon Valley Infotech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Silicon Valley Infotech präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at