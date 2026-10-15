Wolfspeed Aktie
WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062
|Technologiewechsel
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15.10.2026 14:30:00
Siliziumkarbid im Fokus: Infineon stellt Wolfspeed-Lieferungen auf größere Wafer um - Aktien im Minus
Das Abkommen soll die Umstellung von Infineon auf die 200-mm-SiC-Fertigung stützen und seine Position weltweit als Anbieter von Leistungshalbleitern unterstützen. Auch sollen sowohl die Resilienz der Lieferkette als auch die SiC-Wachstumsstrategie des Unternehmens gefestigt werden.
SiC-Halbleiter haben sich laut Mitteilung zu einer Schlüsseltechnologie für Anwendungen entwickelt, die die globale Dekarbonisierung vorantreiben, von Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energiesystemen bis hin zur Stromversorgung von KI-Rechenzentren.
Die Infineon-Aktie verliert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 8,49 Prozent auf 50,65 Euro, während die Wolfspeed-Aktie im vorbörslichen NYSE-Handel 2,16 Prozent auf 24,05 US-Dollar verliert.
DJG/uxd/hab
Dow Jones Newswires
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