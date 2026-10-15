Infineon Technologies Aktie

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WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037

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Technologiewechsel 15.10.2026 17:19:00

Siliziumkarbid im Fokus: Infineon stellt Wolfspeed-Lieferungen auf größere Wafer um - Aktien uneins

Siliziumkarbid im Fokus: Infineon stellt Wolfspeed-Lieferungen auf größere Wafer um - Aktien uneins

Infineon und Wolfspeed haben eine neue mehrjährige Liefervereinbarung für 200-mm-Siliziumkarbid-(SiC)-Wafer unterzeichnet.

Wie Infineon mitteilte, soll damit die bestehende Lieferbeziehung mit Wolfspeed von der 150-mm- auf die 200-mm-Substrattechnologie umgestellt werden.

Das Abkommen soll die Umstellung von Infineon auf die 200-mm-SiC-Fertigung stützen und seine Position weltweit als Anbieter von Leistungshalbleitern unterstützen. Auch sollen sowohl die Resilienz der Lieferkette als auch die SiC-Wachstumsstrategie des Unternehmens gefestigt werden.

SiC-Halbleiter haben sich laut Mitteilung zu einer Schlüsseltechnologie für Anwendungen entwickelt, die die globale Dekarbonisierung vorantreiben, von Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energiesystemen bis hin zur Stromversorgung von KI-Rechenzentren.

Die Infineon-Aktie verliert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 5,78 Prozent auf 50,15 Euro, während die Wolfspeed-Aktie im NYSE-Handel 2,52 Prozent auf 25,20 US-Dollar gewinnt.

DJG/uxd/hab

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com,CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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