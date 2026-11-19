Silla lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Silla hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2359,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 187,00 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 105,29 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 94,86 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at