Silla legte Quartalsergebnis vor

Silla hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 735,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 68,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27,01 Prozent auf 85,92 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 117,71 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at