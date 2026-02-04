Silla präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Silla lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 1414,77 KRW. Im letzten Jahr hatte Silla einen Gewinn von 1401,00 KRW je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 128,04 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Silla 115,81 Milliarden KRW umgesetzt.

Silla hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 909,35 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2509,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 454,74 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 496,12 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

