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30.03.2026 06:31:29
Silo Pharma gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Silo Pharma hat am 27.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Silo Pharma 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,500 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Silo Pharma -1,190 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr lag bei 0,07 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahres, in dem 0,07 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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