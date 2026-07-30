Siltronic-Aktie dennoch freundlich: Quartalsverlust und Umsatzeinbußen

Siltronic hat im zweiten Quartal bei rückläufigem Umsatz und deutlicher EBITDA-Margenverschlechterung vor und nach Steuern Verluste eingefahren, dabei aber besser abgeschnitten, als im Markt erwartet.

Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich der Münchener Wafer-Hersteller, der nun wieder im MDAX notiert ist, auf Kurs, ist aber etwas optimistischer beim Umsatz. Das Ziel sieht dank höherer Waferverkäufe nun im Vorjahresvergleich einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich vor anstatt einen Rückgang im mittleren Prozentbereich. Alle anderen Ziele wurden bestätigt.

Im zweiten Quartal sank der Umsatz zum Vorjahr auf 321,6 Millionen Euro von 329 Millionen. Mit 316 Millionen Euro hatten Analysten etwas weniger erwartet. Das EBITDA gab nach auf 69,4 Millionen Euro. Hier hatten Analysten 66 Millionen Euro erwartet. Die entsprechende Marge verschlechterte sich deutlich auf 21,6 Prozent von 26,3. Der EBIT-Verlust betrug 51,9 Millionen Euro nach einem kleinen Gewinn von 15 Millionen im Vorjahr, hier lag die Erwartung bei minus 64 Millionen. Nach Steuern lag der Verlust bei 63,2 Millionen (Vorjahr Gewinn 15) Millionen, je Aktie betrug er 1,71 Euro nach einem Gewinn von 0,38 Euro.

Für das Gesamtjahr rechnet Siltronic weiterhin mit einer EBITDA-Marge in der Spanne 20 bis 24 Prozent landen (2025: 23,5 Prozent). Für die planmäßigen Abschreibungen sind 490 bis 520 Millionen Euro geplant, für Investitionen 180 bis 220 Millionen Euro.

So reagiert die Siltronic-Aktie

Anzeichen einer Geschäftsbelebung bei 200-Millimeter-Wafern haben der Siltronic-Aktie am Donnerstag kräftigen Rückenwind beschwert. Der Kurs stieg bis zum Mittag um mehr als 8 Prozent auf 73,45 Euro, nachdem er zum Auftakt noch kurzzeitig auf ein Tief seit Ende April gefallen war.

Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies sieht in den Resultaten des zweiten Quartals keine Überraschungen. Die Indikation einer Erholung im Geschäft mit 200-Millimeter-Wafern sei indes positiv und sollte den zuletzt gefallenen Aktienkurs stützen, schrieb er.

Branchenexperte Abed Jarad von MWB Research hob sein Kursziel für die Siltronic-Aktien infolge der Resultate von 70 auf 85 Euro an und stufte die Papiere von "Sell" auf "Buy" hoch.

Im zweiten Quartal habe Siltronic seine Erwartungen zwar leicht verfehlt, doch die zugrunde liegende Entwicklung erscheine zunehmend positiv, so Jarad. Die Nachfrage nach 300-Millimeter-Wafern bleibe stark, der Hochlauf im neuen Werk in Singapur führt zu einer besseren Auslastung. Zudem zeige die sich abzeichnende Erholung im 200-Millimeter-Segment, dass sich die Lagerbestände der Kunden endlich verringerten. Nach dem Kursrutsch vom Jahreshoch hält der Experte die Aktien nun wieder für aussichtsreich bewertet.

Ende Mai waren die Siltronic-Papiere im Sog des allgemeinen KI-Booms schon bis auf knapp 109 Euro gestiegen, bevor Anleger Kasse machten. Mit der aktuellen Kurserholung liegen sie 2026 nun wieder rund 50 Prozent im Plus.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)