Siltronic-Aktie im Höhenflug: Höchster Stand seit 2022 und klar über Zielmarken

Die Aktien von Siltronic haben im wieder schwierigeren Marktumfeld am Freitag einen Höchststand seit 2022 erreicht.

Die Aktien kletterten via XETRA zeitweise auf 95,80 Euro. Damit fehlt im laufenden Jahr nicht mehr viel zu einer Kursverdopplung. Später notieren sie noch 7,84 Prozent im Plus bei 95,55 Euro.

Analysten halten Rally für ausgereizt

Den Anlegern ist damit offensichtlich gleichgültig, dass Experten die Kursrally schon länger für ausgereizt halten. Kursziele der Analysten über dem aktuellen Niveau sucht man jedenfalls vergeblich, dafür gibt es teils deutlich tiefere wie beispielsweise die 33 Euro von Experte Didier Scemama von der Bank of America.

Analystin Maissa Keskes von Oddo BHF hatte erst am Montag ihre "Outperform"-Empfehlung in ein "Underperform" gedreht, nachdem ihr Kursziel von 75 Euro überschritten worden war. Schon da sah sie in der Bewertung des Waferherstellers den Höhepunkt des Geschäftszyklus enthalten. Der Siltronic-Kurs kletterte gleichwohl alleine im Wochenverlauf um weitere 20 Prozent nach oben.

Jefferies bleibt optimistisch

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 83 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wafer-Zyklus scheine die Talsohle durchschritten zu haben, da sich die Lagerbestände weitgehend normalisiert hätten und sich die Nachfrage über den Bereich rund um Künstliche Intelligenz hinaus ausweite, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Eine hohe Auslastung bei 300-mm-Wafern, stabilisierte Spotpreise und wieder aufgenommene Verhandlungen über Langfristverträge deuteten auf eine Verknappung des Angebots und eine sich verbessernde Preisdynamik hin. Dies stütze eine positivere Gewinnentwicklung und ein Aufwärtspotenzial gegenüber den Markterwartungen.

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FRANKFURT (dpa-AFX)