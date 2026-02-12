WACKER CHEMIE Aktie

Ausblick 12.02.2026 16:41:00

Siltronic-Aktie knickt ein: Halbleiter-Konzern prognostiziert sinkenden Umsatz 2026

Siltronic-Aktie knickt ein: Halbleiter-Konzern prognostiziert sinkenden Umsatz 2026

Der Hersteller von Halbleiterwafern Siltronic rechnet 2026 mit einem schwachen Jahr.

Gründe seien die anhaltende US-Dollar-Schwäche, eine rückläufige 200 mm-Wafernachfrage und der fortgesetzte Preisdruck sowie die Anpassung der Fertigung, teilte die Beteiligung von WACKER CHEMIE am Donnerstag mit.

Der Umsatz dürfte vor diesem Hintergrund 2026 im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr liegen, hieß es weiter. Die Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 20 bis 24 Prozent betragen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte zum Vorjahr "deutlich" zurückgehen. Der Kurs der Aktie sackte am Nachmittag um rund zehn Prozent ab. Die Bilanz 2025 soll am 12. März veröffentlicht werden.

So reagiert die Aktie

Die Aktien von Siltronic haben am Donnerstag mit kräftigen Kursverlusten auf überraschend bekanntgegebene Prognosen des Waferherstellers für 2026 reagiert. Die deutlichen Erholungsgewinne der vergangenen Handelstage sind damit zum Teil wieder ausradiert worden. Zuletzt ging es um 9,50 Prozent auf 52,40 Euro abwärts.

Damit hat sich auch das charttechnische Bild wieder eingetrübt, denn die Aktie fiel unter die 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Allerdings stützen derzeit die mittelfristigen Trendlinien, die bei 51 Euro verlaufen. Das SDAX-Unternehmen sieht das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Jahr deutlich unter dem des Vorjahres und auch beim Umsatz wird ein Rückgang erwartet. Siltronic verwies auf einen Anstieg der planmäßigen Abschreibungen und sieht die Ebitda-Marge im neuen Jahr zwischen 20 und 24 Prozent.

/jha/he

MÜNCHEN (dpa-AFX)

