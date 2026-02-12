WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Ausblick
|
12.02.2026 16:41:00
Siltronic-Aktie knickt ein: Halbleiter-Konzern prognostiziert sinkenden Umsatz 2026
Der Umsatz dürfte vor diesem Hintergrund 2026 im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr liegen, hieß es weiter. Die Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 20 bis 24 Prozent betragen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte zum Vorjahr "deutlich" zurückgehen. Der Kurs der Aktie sackte am Nachmittag um rund zehn Prozent ab. Die Bilanz 2025 soll am 12. März veröffentlicht werden.
So reagiert die Aktie
Die Aktien von Siltronic haben am Donnerstag mit kräftigen Kursverlusten auf überraschend bekanntgegebene Prognosen des Waferherstellers für 2026 reagiert. Die deutlichen Erholungsgewinne der vergangenen Handelstage sind damit zum Teil wieder ausradiert worden. Zuletzt ging es um 9,50 Prozent auf 52,40 Euro abwärts.
Damit hat sich auch das charttechnische Bild wieder eingetrübt, denn die Aktie fiel unter die 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Allerdings stützen derzeit die mittelfristigen Trendlinien, die bei 51 Euro verlaufen. Das SDAX-Unternehmen sieht das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Jahr deutlich unter dem des Vorjahres und auch beim Umsatz wird ein Rückgang erwartet. Siltronic verwies auf einen Anstieg der planmäßigen Abschreibungen und sieht die Ebitda-Marge im neuen Jahr zwischen 20 und 24 Prozent.
/jha/he
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|Berenberg hebt Kursziel für WACKER CHEMIE-Aktie auf 96 Euro an - Titel gewinnt (dpa-AFX)
|
11.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
11.02.26
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
10.02.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)