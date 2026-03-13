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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Aufwärtstrend 13.03.2026 16:12:38

Siltronic-Aktie legt zu und führt den SDAX an - Analysten werden optimistischer

Siltronic-Aktie legt zu und führt den SDAX an - Analysten werden optimistischer

Eine positive Analystenstimme hat die Aktien von Chipzulieferer Siltronic am Freitag kräftig angetrieben.

Sie knüpften an ihren jüngsten Aufwärtstrend an und stiegen in der Spitze via XETRA um rund zwölf Prozent. Zuletzt betrug das Plus noch 7,4 Prozent auf 58,00 Euro, womit die Papiere Spitzenreiter im Kleinwerte-Index SDAX waren. Außerdem konnten sich die Siltronic-Aktien deutlich von den 21- und 50-Tage-Chartlinien als Indikatoren für den kurz- und mittelfristigen Trend nach oben absetzen. Seit Jahresbeginn steht ein Kursplus von fast einem Fünftel zu Buche.

Die Investmentbank Oddo BHF bekräftigte vor dem Wochenende ihr "Outperform"-Votum für Siltronic und erhöhte das Kursziel auf 65 Euro. Die Analysten sprachen von einer schrittweisen Verbesserung der Marktaussichten. Demnach stehe der Chipzulieferer kurz vor einem neuen Bullenzyklus. Die Erholung hänge allerdings davon ab, wie schnell die Kunden ihre Lagerbestände reduzieren. Am Vortag hatte Siltronic endgültige Zahlen zum vergangenen Jahr vorgelegt und wegen eines Verlusts die Dividende gestrichen.

/niw/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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