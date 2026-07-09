Siltronic-Aktie legt zweistellig zu: Uneinigkeit unter Analysten über Bewertung

Im XETRA-Handel kletterten die Siltronic -Papiere des Waferherstellers um 14,47 Prozent auf 91,75 Euro. Damit ist die Aktie Spitzenreiter im MDAX am Donnerstag. Zuletzt waren sie vom Jahreshoch Ende Mai bei fast 109 Euro um etwa 28 Prozent zurückgefallen.

Eine allgemeine Erholung in der Halbleiterbranche gab den Ausschlag bei durchaus widersprüchlichen Analystensignalen. Denn während Martin Jungfleisch von Exane BNP Paribas Siltronic auf "Outpferform" anhob, strich Florian Treisch von Kepler Cheuvreux seine Empfehlung. Treisch hält das Potenzial mit seinem Kursziel von 90 Euro für fast ausgereizt, Jungfleisch ging mit 108 Euro an das Jahreshoch heran.

Er sieht die KI-Nachfrage als zunehmenden Katalysator für den Absatz von Wafern mit Durchmessern bis 300 mm an. Dies dürfte dazu führen, dass hier im zweiten Halbjahr 2027 die Nachfrage am Markt nicht mehr befriedigt werden könne. Damit würden massive Preissteigerungen möglich, glaubt Jungfleisch. Treisch geht derweil davon aus, dass Volumenerholungen bereits eingepreist sind und eine Verschnaufpause für die Aktien angesagt ist.

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FRANKFURT (dpa-AFX)