WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Platzierung
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27.05.2026 16:39:41
Siltronic-Aktie sackt ab: WACKER CHEMIE veräußert im großen Stil Aktien
Via XETRA gibt die Siltronic-Aktie am Mittwoch stellenweise 6,34 Prozent auf 90,90 Euro ab. Seit Jahresbeginn hat sich ihr Wert aber immer noch nahezu verdoppelt. Für die im MDAX der mittelgroßen Unternehmen notierten Aktien von WACKER CHEMIE ging es zur Wochenmitte um 3,3 Prozent auf 95,30 Euro bergab. Für sie steht 2026 aktuell aber noch ein Plus von rund 40 Prozent zu Buche.
WACKER CHEMIE hatte die Siltronic-Papiere nach eigenen Angaben ausschließlich ausgewählten Anlegern und internationalen institutionellen Investoren angeboten. Durch die Veräußerung reduziert sich der Anteil des Münchener Konzerns an Siltronic von zuvor 31 auf nun 24 Prozent. Der Spezialchemiekonzern bleibt damit nach eigenen Angaben aber größter Anteilseigner des Waferherstellers.
WACKER-Chef Christian Hartel betonte das Vertrauen in die Beteiligung: "Wir sind mit der Entwicklung von Siltronic sehr zufrieden und unterstützen weiterhin die Strategie des Unternehmens", sagte der Manager laut Mitteilung. Er verwies darüber hinaus auf die finanziellen Vorteile der Platzierung für WACKER: "Mit dem Erlös aus der Transaktion stärken wir unsere Finanzlage und schaffen zusätzlichen Spielraum, um in künftiges Wachstum zu investieren."
/lew/stw
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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