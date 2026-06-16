Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Wachstum
|
16.06.2026 16:16:00
Siltronic-Aktie schwächer: Eigenkapital durch Platzierung neuer Aktien erweitert
Wie das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, war die Kapitalerhöhung, die als internationale Privatplatzierung bei institutionellen Investoren durchgeführt wurde, deutlich überzeichnet. Ankeraktionär HAL Trust habe sich mit einer bedeutenden Order daran beteiligt. Platziert wurden die neuen Aktien zu je 91 Euro, so dass Siltronic ein Bruttoemissionserlös von 273 Millionen Euro zufließt. Siltronic hatte am Vorabend mitgeteilt, das Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens um 10 Prozent gegen Bareinlagen zu erhöhen, und mit dem Erlös das Wachstum unterstützen und die Bilanz stärken zu wollen.
"Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung sowohl bestehender als auch neuer institutioneller Investoren", sagte CEO Michael Heckmeier. "Die erfolgreiche Platzierung unterstreicht das Vertrauen in die strategische Positionierung von Siltronic und die langfristigen Wachstumsperspektiven. Mit dem zusätzlichen Kapital stärken wir unsere finanzielle Basis weiter und erhöhen unsere Fähigkeit, unsere strategischen Prioritäten umzusetzen und gleichzeitig Widerstandsfähigkeit über Marktzyklen hinweg zu gewährleisten."
Die Siltronic-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,87 Prozent auf 94,90 Euro.
Dow Jones Newswires
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Siltronic,T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siltronic AG
Analysen zu Siltronic AG
|15.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.04.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|92,35
|-1,12%
|WACKER CHEMIE AG
|97,15
|0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.