WACKER CHEMIE Aktie

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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Aufsichtsrat 24.07.2026 16:04:40

Siltronic-Aktie sinkt: COO Buchwald verlängert bis 2032

Siltronic-Aktie sinkt: COO Buchwald verlängert bis 2032

Siltronic bindet seinen Chief Operating Officer (COO) Klaus Buchwald fünf Jahre länger an den Konzern.

Wie der Münchener Waferhersteller mitteilte, hat der Aufsichtsrat den am 31. Mai 2027 auslaufenden Vertrag Buchwalds um fünf Jahre verlängert, bis 31. Mai 2032.

Die Siltronic-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,24 Porzent tiefer bei 83,05 Euro.

DJG/uxd/mgo

DOW JONES

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Bildquelle: Siltronic,T. Schneider / Shutterstock.com

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