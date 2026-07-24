WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Aufsichtsrat
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24.07.2026 16:04:40
Siltronic-Aktie sinkt: COO Buchwald verlängert bis 2032
Wie der Münchener Waferhersteller mitteilte, hat der Aufsichtsrat den am 31. Mai 2027 auslaufenden Vertrag Buchwalds um fünf Jahre verlängert, bis 31. Mai 2032.
Die Siltronic-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,24 Porzent tiefer bei 83,05 Euro.
DJG/uxd/mgo
DOW JONES
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Bildquelle: Siltronic,T. Schneider / Shutterstock.com
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