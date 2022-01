Siltronic-Aktie springt an: Überprüfung von Siltronic-Übernahme läuft laut Wirtschaftsministerium noch

"Die Prüfung dauert aktuell an", sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Montag in Berlin. Daher seien keine näheren Auskünfte möglich. Sollte die Prüfung beendet werden, werde das Ministerium sicherlich darüber informieren.

GlobalWafers hatte zuletzt nur noch wenig Hoffnung, die Freigabe für den 4,35 Milliarden Euro schweren Deal zu bekommen. Bis zum 31. Januar müssen alle Genehmigungen für die vor mehr als einem Jahr vereinbarte Übernahme vorliegen, sonst ist der Deal geplatzt. Es wird darüber spekuliert, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Frist verstreichen lässt.

Siltronic -Papiere steigen via XETRA zeitweise um 2,88 Prozent auf 116,00 Euro.

Berlin (Reuters)