Siltronic-Aktie vorbörslich tiefrot: Siltronic erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen deutlichen EBIT-Rückgang

Die Dividende für das vergangene Jahr soll auf 1,20 Euro sinken von 3 Euro für 2022.

Siltronic beobachtet eine anhaltende Nachfrageschwäche, vor allem bedingt durch erhöhte Lagerbestände bei Kunden und den damit einhergehenden weiteren Verschiebungen von Liefermengen. Deshalb geht das Unternehmen von einem Umsatz in der Größenordnung des Vorjahres bei stabilen Durchschnittspreisen aus. Das erste Halbjahr werde auf dem Niveau des zweiten Halbjahres 2023 erwartet.

Die EBITDA-Marge, vor Ramp-Kosten, sieht das Unternehmen ebenfalls in der Größenordnung des Vorjahres. Die Ramp-Kosten der neuen 300 mm Fabrik in Singapur werden die EBITDA-Marge gegenüber dem Vorjahr um bis zu 3 Prozentpunkte belasten. Als Belastungsfaktoren nennt Siltronic auch ein niedrigeres Währungssicherungsergebnis und steigende Personaltarife. Die Abschreibungen verdoppeln sich nahezu gegenüber dem Vorjahr. Daher droht ein deutlicher Rückgang des EBIT.

Die Investitionen hat Siltronic planmäßig gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert. Da der Netto-Cashflow zwar verbessert ist, aber weiterhin signifikant negativ schlägt der Vorstand der Hauptversammlung vor, die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr auf 1,20 Euro zu reduzieren. Eine darüber hinausgehende generelle Änderung der Dividendenpolitik ist nicht vorgesehen.

Der vollständige und geprüfte Geschäftsbericht des Jahres 2023 erscheint am 12. März 2024.

Siltronic sacken ab

Die Aktien von Siltronic dürften am Dienstag unter erheblichen Druck geraten. Auf Tradegate büßten die Papiere des Wafer-Herstellers 11,5 Prozent auf 81,60 Euro ein in Relation zum Xetra-Schlusskurs am Vortag. Damit würden sie den im Mai vergangenen Jahres begonnenen Aufwärtstrendkanal nach unten verlassen und auch unter die 90-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend zu fallen.

Ein schwacher Ausblick des Unternehmens spiegele eine Erholung der Endmärkte wider, die weniger stark ausfalle als erwartet, schrieb Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Einschätzung. Hinzu kämen unverändert große Lagerbestände auf der Kundenseite. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2024 dürften nun um 15 bis 20 Prozent fallen. Er fügte jedoch an, dass die mittelfristigen Aussichten für das Unternehmen solide seien.

