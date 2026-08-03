Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Geschäftsbelebung
|
03.08.2026 11:58:38
Siltronic-Aktie wieder im Plus - Analysten geben Rückenwind.
Nach ihrem etwas schwächeren Freitag schnellten sie gleich zu Beginn des Xetra-Handels um 7 Prozent hoch, prallten dann aber zurück und gewannen via XETRA zuletzt noch 2,96 Prozent auf 78,35 Euro.
Anzeichen einer Geschäftsbelebung bei 200-Millimeter-Wafern hatten den Aktien am Donnerstag kräftigen Rückenwind verliehen. Darauf reagieren nun immer mehr Analysten. So rät mit der UBS eine weitere Bank bei den Papieren zum Kauf, nachdem zuvor bereits die Deutsche Bank und Kepler Cheuvreux ihre Einstufungen auf "Buy" gedreht hatten.
Nach einem vierjährigen Abwärtszyklus dürften die Umsätze 2027 den Wendepunkt erreicht haben, schrieb UBS-Analyst Harry Blaiklock in seiner Neubewertung zu Siltronic. Ein sich verknappendes Angebot angesichts einer anziehenden Nachfrage und steigende Preise sieht er als Treiber.
/ajx/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquelle: Siltronic
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