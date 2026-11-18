Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Hochstufung auf Buy
|
18.11.2026 16:03:00
Siltronic-Aktie zieht an: Berenberg sieht jetzt Kaufchancen - Ziel bleibt bestehen
Die Privatbank Berenberg hat die Aktie von Siltronic bei unverändertem Kursziel von 90 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Waferhersteller sei ein "Spätblüher", schrieb Gustav Froberg am Dienstag in seiner Kaufempfehlung. Die immense Servernachfrage bis 2028 werde diesem nun den "Ergebnisboom" bringen, den viele Siltronic-Kunden bereits erlebt hätten. Vor einem Ergebnis- und Cashflowanstieg sei jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg in die Anlagestory.
Die Siltronic-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 4,66 Prozent auf 55,00 Euro.
/rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 17:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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