Siltronic-Aktien bauen nach Hochstufung Vortagesgewinn aus

Eine frische Kaufempfehlung durch das Bankhaus Metzler hat die Papiere von Siltronic am Donnerstag mit einem kräftigen Kursplus von 4,12 Prozent auf 82,48 Euro an die MDAX -Spitze gehievt.

Damit knüpften sie an ihr starkes Vortagesplus von mehr als siebeneinhalb Prozent im Zuge positiv aufgenommener Prognosen des US-Chipherstellers Microchip an. Von der am Vortag zurückeroberten exponentiellen 200-Tageslinie für den längerfistigen Trend setzten sie sich zudem weiter nach oben ab.

Metzler-Analyst Holger Schmidt hatte die Papiere des Waferherstellers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 77 auf 101 Euro angehoben. Das Kurspotenzial beläuft sich damit auf mehr als 22 Prozent.

Endlich scheine sich das Branchenumfeld aufzuhellen, schrieb er in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf jüngste Daten aus dem Halbleitersektor und Aussagen von Chip-Unternehmen, die eine anziehende Nachfrage nach Wafern implizierten./ajx/jha/

