WACKER CHEMIE Aktie

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

12.03.2026 08:08:40

Siltronic-Aktionäre bekommen für 2025 keine Dividende

DOW JONES--Nach dem Verlust im abgelaufenen Geschäftsjahr werden die Siltronic-Aktionäre keine Ausschüttung erhalten. Wegen des negativen Geschäftsergebnisses und entsprechend der Dividendenpolitik sei für das Geschäftsjahr 2025 keine Auszahlung einer Dividende vorgesehen, teilte der Waferhersteller bei Vorlage der vollständigen Bilanz mit, in der die bereits gemeldeten vorläufigen Zahlen bestätigt wurden. Darin ist ein Periodenergebnis von minus 77,9 Millionen Euro ausgewiesen, im Vorjahr stand hier noch ein Plus von 67,2 Millionen Euro zu Buche. Knapp 53 Millionen Euro Verlust entstanden allein im Schlussquartal.

Für 2026 hat Siltronic wegen höherer Abschreibungen einen höheren EBIT-Verlust als im vergangenen Jahr (minus 26 Millionen Euro) angekündigt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 03:09 ET (07:09 GMT)

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

mehr Analysen
12.03.26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
12.03.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

Siltronic AG 53,60 0,66% Siltronic AG
WACKER CHEMIE AG 78,85 0,38% WACKER CHEMIE AG

