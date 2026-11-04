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04.11.2026 07:40:08

Siltronic erhöht Umsatzziel 2026 - auch optimistischer bei Marge

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Siltronic hat nach deutlichen Steigerungen bei Umsatz, operativem Gewinn EBITDA und entsprechenden Margenverbesserungen im dritten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Konzern rechnet nun mit einem Umsatz etwa auf Vorjahresniveau anstatt eines Rückgangs. Außerdem ist der Waferhersteller optimistischer bei der EBITDA-Marge 2026. Unter dem Strich hat der Konzern die Verluste ausgeweitet, aber nicht so stark wie im Visible-Alpha-Konsens befürchtet. Grund für das höhere Jahresziel sind die gestiegene Nachfrage sowie ein stärkerer US-Dollar. Im dritten Quartal konnte der MDAX-Konzern mehr Waferfläche bei 300 mm- und 200 mm-Wafern absetzen und die Kosten deckeln, sodass sich auch die Margen verbesserten.

Die EBITDA-Marge 2026 sieht Siltronic nun in der Spanne 22 bis 24 Prozent anstatt bei 20 bis 24 Prozent (2025: 23,5 Prozent). Beim Umsatz hatte Siltronic seit Juli einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet anstatt im mittleren, nun soll das Vorjahresniveau erreicht werden.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vorjahresvergleich um 18 Prozent auf 355,4 Millionen Euro von 300,3 Millionen. Die Analystenschätzung im Konsens von Visible Alpha lag bei 332 Millionen Euro.

Das EBITDA stieg um 24 Prozent auf 81,3 Millionen Euro von 66 Millionen, verglichen mit Analystenschätzungen von 72 Millionen. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 22,9 Prozent von 21,9; hier lag die Schätzung bei 21,5 Prozent.

Der EBIT-Verlust belief sich auf 42,4 Millionen Euro verglichen mit minus 31,4 Millionen im Vorjahr. Die Schätzung lag bei minus 56,7 Millionen Euro.

Nach Steuern ergab sich ein Verlust von 55 Millionen (Vorjahr Verlust 43,9 Millionen) Euro, geschätzt worden war ein Verlust von 63,1 Millionen. Je Aktie betrug der Verlust 1,46 Euro nach minus 1,29 Euro. Die Markterwartung lag bei einem Verlust je Aktie von 1,69 Euro.

Im Quartal hatte der Großaktionär Wacker Chemie seine Beteiligung an Siltronic deutlich heruntergefahren; zuletzt lag sie bei 15 Prozent.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 01:40 ET (06:40 GMT)

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