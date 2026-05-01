Siltronic legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Siltronic lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,92 EUR gegenüber 0,080 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 306,5 Millionen EUR, gegenüber 345,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,36 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at