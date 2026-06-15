Siltronic plant Kapitalerhöhung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chipzulieferer Siltronic will sich frisches Kapital von professionellen Anlegern besorgen. Das im SDAX gelistete Unternehmen gibt dazu neue Aktien im Umfang von 10 Prozent des Grundkapitals aus, wie es am Montagabend in München mitteilte. Das Bezugsrecht der Aktionäre sei dabei ausgeschlossen. Der Preis der Aktien soll unmittelbar nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt werden. Laut von Bloomberg eingesehenen Unterlagen dürfte das Aktienangebot etwa 280 Millionen Euro umfassen.

Siltronic will das Geld für künftiges Geschäftswachstum, zur Stärkung der Bilanz und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die neuen Aktien sollen bei institutionellen Anlegern werden und ab 1. Januar 2026 dividendenberechtigt sein. Die Aufnahme in den bestehenden Handel ist für den 19. Juni vorgesehen.

Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten mit einem Kursabschlag quittiert: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate verlor die Siltronic-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs fast vier Prozent an Wert./stw/men