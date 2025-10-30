Siltronic: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Siltronic äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ein EPS von 0,600 EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 300,3 Millionen EUR – eine Minderung von 15,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357,3 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at