Siltronic stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Siltronic hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,46 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ein EPS von -1,290 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 355,4 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,3 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at