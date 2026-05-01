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01.05.2026 06:31:29
Siltronic stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Siltronic hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 358,6 Millionen USD, gegenüber 363,9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,47 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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