Siltronic verdient weniger bei stabilem Umsatz

Die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigte der Münchener MDAX - und TecDAX -Konzern.

Im Zeitraum Juli bis September sank der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf 80,1 Millionen Euro von 92 Millionen im Vorjahresquartal.

Das EBIT sank ebenfalls, auf 43,6 Millionen Euro von 64 Millionen.

Nach Steuern blieben 39,1 Millionen Euro übrig, der Gewinn je Aktie betrug 1,08 Euro. Der Umsatz lag bei 299,2 Millionen Euro nach 299,8 Millionen.

"Wir profitieren in Teilbereichen unseres Geschäfts weiterhin deutlich von anhaltenden Investitionen in Digitalisierung und der mit der wirtschaftlichen Erholung in vielen Staaten ausgelösten Verbesserung der Nachfrage", so CEO Christoph von Plotho.

Im Gesamtjahr sieht der Waferhersteller weiterhin den Umsatz um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zurückgehen.

Die EBITDA-Marge erwartet Siltronic weiter um mittlere einstellige Prozentpunkte unter Vorjahr, den Netto-Cashflow leicht unter 2019.

Das EBIT und der Gewinn je Aktie sollen deutlich unter dem Vorjahreswert liegen

Die Steuerquote 2020 soll weiterhin unter 10 Prozent liegen. Siltronic plant unverändert 2020 Investitionen in Höhe von rund 200 Millionen Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)