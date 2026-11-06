Siltronic vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Siltronic hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 408,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 350,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at