Siltronic: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Siltronic hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 350,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 10,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 392,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at