Silvaco Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Silvaco Group äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Silvaco Group ein Ergebnis je Aktie von -0,230 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 18,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 70,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at