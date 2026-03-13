Silvaco Shares Surge 36% Despite Turning To Loss In Q4

(RTTNews) - Silvaco Group, Inc. (SVCO) shares jumped 35.75 percent to $4.4799, gaining $1.1799 on Friday, in heavy trading, likely extending momentum after the company's quarterly earnings release, yesterday.

The stock is currently trading at $4.4799 compared with its previous close of $3.3000. Shares opened at $4.3700 and traded between $3.8100 and $4.7000 during the session on the Nasdaq. Trading volume reached about 2.59 million shares, sharply above the average volume of about 142,273 shares.

Silvaco reported a fourth-quarter net loss of $7.2 million, or $0.24 per share, compared with net income of $4.2 million, or $0.14 per share, a year earlier. Revenue rose to $18.3 million from $17.9 million, supported by stronger maintenance and service revenue. For full-year 2025, revenue increased to $63.1 million from $59.7 million, while the annual net loss widened to $41.2 million from $39.4 million the previous year.

The stock has traded in a 52-week range of $3.07 to $6.57.