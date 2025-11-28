Silvair öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Silvair äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz lag bei 3,7 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 49,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,5 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

