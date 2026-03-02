02.03.2026 06:31:29

Silvano Fashion Group AS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Silvano Fashion Group AS hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 EUR je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,23 Prozent auf 11,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,6 Millionen EUR gelegen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,260 EUR. Im Vorjahr waren 0,340 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 55,47 Millionen EUR – eine Minderung um 4,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 58,07 Millionen EUR eingefahren.

