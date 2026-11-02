Silvano Fashion Group AS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Silvano Fashion Group AS präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Silvano Fashion Group AS ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,070 EUR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Silvano Fashion Group AS 16,1 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at