Silver Acadia Exploration öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Silver Acadia Exploration gab am 20.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Silver Acadia Exploration ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at