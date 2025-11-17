Silver Bear Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Silver Bear Resources hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Silver Bear Resources in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2358,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31,7 Millionen CAD im Vergleich zu 1,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at