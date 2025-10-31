Silver Bullet Mines: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Silver Bullet Mines hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Silver Bullet Mines vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,070 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Silver Bullet Mines -0,030 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at