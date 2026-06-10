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10.06.2026 06:31:29
Silver Crest Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Silver Crest Acquisition A stellte am 09.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Silver Crest Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,240 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Silver Crest Acquisition A im vergangenen Quartal 37,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Silver Crest Acquisition A 41,3 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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