Silver Crest Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Silver Crest Acquisition A stellte am 09.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Silver Crest Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,240 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Silver Crest Acquisition A im vergangenen Quartal 37,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Silver Crest Acquisition A 41,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at