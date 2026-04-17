Silver Crest Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Silver Crest Acquisition A präsentierte in der am 14.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Silver Crest Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,99 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 43,5 Millionen USD, gegenüber 46,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,99 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,860 USD gegenüber -2,070 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 5,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 183,10 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 193,30 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at