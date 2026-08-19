Silver Crest Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Silver Crest Acquisition A hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,44 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 40,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 16,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at