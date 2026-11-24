Silver Crest Acquisition A hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Silver Crest Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Silver Crest Acquisition A im vergangenen Quartal 43,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Silver Crest Acquisition A 50,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at