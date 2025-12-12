|
12.12.2025 06:31:28
Silver Crest Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Silver Crest Acquisition A hat am 09.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 50,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
