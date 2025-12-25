Silver Dollar Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Silver Dollar Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,020 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at