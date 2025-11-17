Silver Egg Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Silver Egg Technology hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,47 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Silver Egg Technology 2,46 JPY je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 247,4 Millionen JPY, gegenüber 302,2 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,14 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at