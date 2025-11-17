Silver Elephant Mining legte Quartalsergebnis vor

Silver Elephant Mining äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Silver Elephant Mining -0,050 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at