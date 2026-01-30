Silver Hammer Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Silver Hammer Mining hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at