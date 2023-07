Silver Lake hält nun 71 Prozent an der Software AG - Aktie im Minus

Der Finanzinvestor Silver Lake hat seinen Anteil an der Software AG weiter ausgebaut.

Zum 12. Juli hat sich die Gesellschaft laut Mitteilung einen Anteil von 71 Prozent einschließlich angedienter Aktien an dem Softwareunternehmen Software AG gesichert. Aktionäre haben noch fünf Tage Zeit, um ihre Aktien zum Angebotspreis von 32,00 Euro anzudienen. Silver Lake bekräftigte, dass ein Beherrschungs- und bzw. oder Gewinnabführungsvertrag zur Finanzierung des Übernahmeangebots nicht erforderlich sei. Silver Lake will das Darmstädter Softwareunternehmen so schnell wie praktisch möglich von der Börse nehmen.

Die Software-Aktie gibt via XETRA zeitweise 0,25 Prozent auf 31,52 Euro ab.

FRANKFURT (Dow Jones)