SILVER LIFE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SILVER LIFE hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,65 JPY erwirtschaftet worden.

SILVER LIFE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 75,63 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 64,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat SILVER LIFE im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,21 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 14,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at