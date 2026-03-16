SILVER LIFE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SILVER LIFE stellte am 13.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 24,68 JPY gegenüber 17,03 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 4,04 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at